Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno sputato in faccia e tirato del cibo. Sono aggressivi, xenofobi e violenti”: l’incubo di Luca Onestini a “La Casa de Los Famosos All Stars”

“Qui cipersone violente, aggressive e xenofobe”. Nongiornate facili per, l’ex tronista bolognese che attualmente partecipa a un nuovo reality show. Questa volta, è impegnato in “Lade LosAll”, trasmesso da Telemundo, la rete televisiva statunitense in lingua spagnola.sta affrontando numerose difficoltà con alcuni compagni di gioco. Tra i suoi principali detrattori ciUriel del Toro, Rey Grupero e Carlos Cruz, noto come Caramelo.In una clip circolata sui social, uno dei tre concorrenti si è avvicinato aindicandolo, con tono minaccioso e pronto a sputargli. L’influencer ha raccontato di essersi trovato di fronte a vere e proprie minacce fisiche, dichiarando: “, minacciano di picchiarmi. Miinsultato per essere italiano.