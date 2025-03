Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno salvato la vita, potrò continuare a suonare”: il pianista 18enne Andrea Simone De Nicolò operato al cervello per un tumore fa un concerto in ospedale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ad agosto dello scorso anno un mal di testa violentissimo, ma gli antidolorifici non sono stati risolutivi. Il dolore era così forte che era costretto a vomitare. Si è spaventato molto ilDee così anche la sua famiglia, così sono corsi tutti all’di Bari, dovericevuto la sentenza terribile. La Tac, infatti, aveva evidenziato “unpineale parenchimale di 5 centimetri al centro delche gli aveva già causato dello sversamento di liquido nella cassa cranica”, come riporta Il Corriere della Sera. Poi l’operazione d’urgenza per scongiurare la morte.I genitori poideciso di portare il figlio in un famoso centro di Neurochirurgia a Verona, all’Borgo Trento. Lo staff medico e la dottoressa Masotto si sono subito impegnati “in un primo intervento d’urgenza per svuotare ildal liquido e tre giorni dopo, il 6 settembre, ha eseguito l’operazione intracranica durata quasi 20 ore”.