Ilfattoquotidiano.it - “Mi è apparsa Santa Rita sul telefono e mi sono convertita. Poi ho visto gli occhi di Gesù”: il racconto di Raffaella Bergé di Centrovetrine

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Micinque anni fa, ringrazio Dio perché ho ricevuto una grazia”. Per la prima volta, star di CentoVetrine, ha raccontato il suo percorso di fede. Lo ha fatto con Bianca Berlinguer, ospite ieri a È sempre Cartabianca, il talk di Rete4, dove ha spiegato com’è cambiata negli ultimi anni la sua vita. E lo ha fatto meno di un mese dopo la condanna in primo grado a cinque anni con l’accusa di riciclaggio, arrivata dopo una lunga vicenda giudiziaria innescata da un’inchiesta per false attestazioni. Ma senza quella vicenda così dolorosa, si sarebbelo stesso, le ha domandato la Berlinguer? “Mi auguro di sì, ringrazio dio tutti i giorni”, risposto la, che nella storica soap di Canale 5 interpretava la scaltra manager Marina Kroger. Ma com’è avvenuta la conversione? “stata buddista dodici anni, ho ricevuto una grazia, non ho avuto nessun merito per questo”, ha svelato l’attrice, che ha poi raccontato di vivere la parola di Dio tutti i giorni: “Cerco di andare a messa tutti i giorni perché per me è una mezz’ora di paradiso.