Quotidiano.net - Mfe-Mediaset valuta offerta per il controllo di Prosieben

Leggi su Quotidiano.net

Mfe-, che è già primo azionista con quasi il 30% del capitale di, terrà un Cda nel pomeriggio per discutere anche un'che possa portare aldel gruppo media tedesco. La riunione era calendarizzata da inizio anno ma, secondo fonti di mercato, il Biscione sta decidendo di procedere per una presa didi. Il titolo del gruppo tedesco in Borsa sale del 4%. Con i conti del 2024ha effettuato una szione da quasi 400 milioni mentre la scorsa settimana ha ceduto il sito Verivox a Moltiply. Da tempo Mfe-è scontenta delle risposte del gruppo tedesco ai suoi 'input' e da tempo gli analisti attendevano che potesse muovere su, anche se le previsioni finora convergevano su un periodo successivo all'insediamento del nuovo governo in Germania.