Lettera43.it - Mfe-Mediaset lancia un’Opa al minimo su Prosieben

Mfe-ha annunciatosu, gruppo media tedesco di cui già possiede quasi il 30 per cento. Il Biscione, al termine della riunione del Consiglio di amministrazione, ha comunicato che il prezzo offerto sarà pari alla media ponderata per i volumi degli ultimi tre mesi del titolo, rispettando così ilprevisto per legge. Tale valore si aggira intorno ai 5,7 euro per azione. Mfe ha inoltre già siglato un accordo vincolante con un azionista che si è impegnato ad aderire all’offerta, garantendo così che la società superi il 30 per cento del capitale dia operazione conclusa.Pier Silvio Berlusconi: «ha bisogno di un’azionista forte ed esperto nel settore»Commentando l’operazione, l’amministratore delegato di Mfe-, Pier Silvio Berlusconi, ha sottolineato: «Serve un cambio di passo, rafforziamo il nostro ruolo di socio industriale per sostenere e supportare la società».