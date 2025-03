Superguidatv.it - MFE-MEDIAFOREUROPE lancia un’OPA su ProSiebenSat.1 per rafforzare la sua presenza in Germania

MFE-ha annunciato il lancio di un’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria su.1, con l’obiettivo di aumentare la propria partecipazione elanel principale broadcaster tedesco. La mossa rappresenta un tassello chiave nella strategia di espansione europea del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, che punta a costruire un gruppo cross-mediale e cross-nazionale in grado di competere con i colossi del digitale.Le parole di Pier Silvio Berlusconi: «Serve un cambio di passo»Il CEO di MFE, Pier Silvio Berlusconi, ha sottolineato la necessità di un’azione concreta e tempestiva:«Riteniamo che.1 abbia bisogno di un azionista solido che possa mettere a disposizione competenze e esperienza nel settore. L’intenzione di aumentare la nostra quota azionaria è indispensabile per affiancare ProSieben con un approccio costruttivo e creare valore per tutti gli azionisti, prima che sia troppo tardi.