MFE - Media for Europe punta su ProSiebenSat 1 | OPA per rafforzare la presenza in Germania

MFE-FORN.V. ("MFE") ha annunciato in data odierna la sua intenzione di lanciare un’offerta pubblica di acquisto volontaria per aumentare la sua partecipazione nel principale operatore tedesco nel settore dell’entertainment,.1SE ("ProSieben"), con l'obiettivo di ottenere flessibilità e opzionalità.MFE prevede di offrire agli azionisti di ProSieben che porteranno in adesione le loro azioni durante il periodo d’offerta un corrispettivo pari allaponderata per i volumi degli ultimi 3 mesi del titolo ProSieben (come calcolato dall'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria tedesca, BaFin), che corrisponde al corrispettivo d’offerta minimo per legge.Circa il 78% del corrispettivo d'offerta è previsto sia pagato in denaro, mentre il restante 22% è previsto sia corrisposto in natura, in azioni MFE “A” di nuova emissione.