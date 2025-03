Mfe | cda in corso attesa per offerta sulla tedesca Prosiebensat

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 26 mar. (askanews) – Chiusura debole per i titoli Mfe ementre è ina Cologno Monzese il cda del Biscione per esaminare l’per. Il gruppo Mediaset si appresterebbe, infatti, a lanciare un’Opa per l’emittente, di cui detiene il 29,99% del capitale, nell’ambito del suo progetto di costruire un gruppo media paneuropeo. A Piazza Affari il titolo Mfe A ha ceduto l’1,6% a 3,454 euro, le Mfe B lo 0,25% a 4,828 euro, mentre alla Borsa di Francoforteha annullato i guadagni della prima parte della seduta, chiudendo in rialzo dello 0,8% a 6,5 euro. Mfe da mesi si è già assicurata dalle banche finanziamenti per 3,4 miliardi proprio per sostenere la sua espansione all’estero. La partita per Mediaset in Germania era iniziata nel 2019, quando a maggio aveva a acquistato il 9,6% del capitale di, diventandone così primo azionista.