Mezzosangue annuncia l’album Viscerale e il tour nei club

che porterà live neiil prossimo autunno, il calendario e i bigliettitorna il 4 aprile con il nuovo attesissimo album, in fisico nei formati CD e LP (nelle versioni marmorizzato e picture) ? tutti i formati saranno anche autografati ? e in digitale su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records / Sony Music Italia. Dopo le collaborazioni con Ultimo sul brano Diluvio Universale e la ripubblicazione di Musica cicatrene, pietra miliare indiscussa dell’hip hop italiano, interamente riprodotto con l’aggiunta della voce di Gaia sulla traccia Piove musica, il rapper torna con un album di inediti.Dal latino visceralis, il titolo scelto non è solo una dichiarazione d’intenti, ma un marchio di sangue. Una parola che indica una condizione irrazionale e acritica, quasi insorgesse dalle viscere e fosse connaturata con la costituzione biologica.