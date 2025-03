Iltempo.it - Meteo, "piogge per 48 ore". Poi la sorpresa nel weekend: le ultime previsioni

La situazione si prospetta "potenzialmente critica". Parola di Lorenzo Tedici, esperto de il.it, che suggerisce di prestare la massima attenzione sulle regioni del Medio Adriatico e localmente al Sud a causa della "persistenza del maltempo". Un ciclone, infatti, si è rinforzato sul Mar Adriatico meridionale e "spinge spire perturbate fino alla Romagna e fino alla Sicilia". Il suo raggio di azione, ha precisato sul sito, "è molto vasto" e "associato a fenomeni violenti e continui sulle stesse zone". Le correnti meridionali e il "flusso caldo e umido dal Nord Africa" saranno le cause di "nubifragi possibili". Quali saranno le regioni interessate? "Marche, Abruzzo e Molise", anticipa Tedici. Pioggia attesa anche per la giornata di venerdì: i fenomeni, si legge, "saranno meno intensi", ma a causa del maltempo di queste ore "i terreni saturi non assorbiranno lee avremo ancora la possibilità di piene fluviali e locali dissesti idrogeologici".