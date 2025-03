Juventusnews24.com - Mercato Juve, a rischio il riscatto dei quattro bianconeri! Da Kalulu a Renato Veiga passando per Conceicao e Kolo Muani: chi resta e chi parte

di RedazionentusNews24, aildei! Daper: il punto sul loro futuroLa Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro dei calciatori dellantus attualmente in prestito a Torino e per i quali nelle prossime settimane andrà definita la situazione.Un solo giocatore è praticamente certo di essere: si tratta di, che in estate diventerà un calciatore interamente della Vecchia Signora.tornerà al Chelsea, così comeche è pronto a fare ritorno al PSG dopo l'esonero di Thiago Motta. Occhio alla situazione di, sui cui inciderà la Champions.