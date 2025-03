Ilrestodelcarlino.it - Mercato delle Erbe e hub urbano a Bologna, ecco il nuovo progetto del Comune

, 26 marzo 2024 - Prende forma il futuro dell’hub’. Undi riqualificazione e innovazione del nodo nevralgico del commercio del centro, con la Giunta che ha approvato ildi fattibilità e lo schema di accordo di partenariato. Ora per l’area arriverà la candidatura al bando regionale per ottenere il finanziamento nell’ambito della legge regionale che prevede lo sviluppo dell’economia urbana. Oltre 100 le imprese coinvolte trae vie circostanti. In prima fila con ille associazioni di categoria, con Giancarlo Tonelli (direttore generale di Confcommercio Ascom) e Loreno Rossi (direttore di Confesercenti) a fianco dell’assessora Luisa Guidone. Le risorse stimate per gli intervisti previsti ammontano a 3 milioni e 605mila euro, da reperire come detto attraverso fondi regionali o altri finanziamenti pubblici come bandi anche europei o ancora al reperimento di sponsorizzazione.