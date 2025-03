Lettera43.it - Meloni va al congresso di Azione insieme ad altri ministri: assenti i leader di opposizione

Giorgiaparteciperà aldiin programma sabato 28 marzo 2025 presso il Life Hotel Spazio Eventi di Roma. L’intervento della premier, che per la prima volta prenderà parte alla kermesse di un partito di, è previsto intorno alle 11.30 e durerà circa mezz’ora. Oltre a lei ci sarannoesponenti del governo, tra cui il ministro della Difesa Guido Crosetto, il vicepremier Antonio Tajani e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Non ci sarà nessuno tra idei partiti di.Carlo Calenda (Imagoeconomica).Invitata anche Schlein (che non andrà) ma non ContePer qualcuno l’intervento della premier sarà un’occasione per marcare la discontinuità dirispetto al campo largo. Ma Matteo Richetti ha sottolineato a Formiche.net che «non fa parte del campo largo e che essere all’non significa cedere all’abbraccio di Conte, Schelin e Fratoianni ,ma lavorare per costruire qualcosa di alternativo a questa destra al governo ma anche alla sinistra populista».