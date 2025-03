Thesocialpost.it - Meloni telefona alla mamma della 15enne suicida: “Pronto Mirna, sono Giorgia”

Unata inaspettata, un gesto di vicinanza che ha toccato il cuore di una madre in lutto.Mastronardi, la donna che ha perso sua figlia Dea, 15 anni, per un suicidio dai motivi ancora incomprensibili, ha ricevuto una chiamata dal presidente del Consiglio.Leggi anche: Claudio Lotito dorme in Senato mentre parla“Pensavo fosse uno scherzo, e invece.”, ha raccontatoin un post su Facebook, descrivendo l’emozione provata nel parlare con la premier. “Mi ha parlato da donna, da figlia e da madre. Ha ascoltato il mio pianto ed ha avuto per me parole di vicinanza e affetto, usando una umanità e delicatezza che mi hanno commossa”.Il dramma e l’impegno contro i pericoli dei socialDopo la mortefiglia,ha fondato l’associazione “Dea per sempre”, impegnata nella sensibilizzazione sui rischi di un uso scorretto dei social, un tema che lei stessa aveva sollevato nella lettera inviata ail 7 marzo.