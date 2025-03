Linkiesta.it - Meloni prova a bilanciare sostegno all’Ucraina e ambiguità sul piano di difesa

Almeno sull’Ucraina Giorgianon è così ambigua come sulla nuova politica dell’Unione europea, volta a creare unacomune con il famosoridenominato “Readiness 2030”. La presidente del Consiglio ha infatti accettato di volare domani a Parigi per la riunione dei cosiddetti «volenterosi», messi insieme da Keir Starmer ed Emmanuel Macron. Si tratta di un nuovo incontro tra i leader di una trentina di Paesi che seguono l’iniziativa franco-britannica finalizzata a mandare in Ucraina una grande missione di peacekeepers per monitorare il rispetto di un’eventuale tregua.Il progetto, che viene definito a Roma «prematuro», è a buon punto ma il duo franco-britannico vuole accelerarne i dettagli. Nella precedente riunione di Londra era emersa la formula di una forza militare su quattro livelli.