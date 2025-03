Meloni | mai intimato a Salvini e Tajani abbassare i toni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 mar. (askanews) – L'Ufficio Stampa della Presidenza del Consiglio smentisce "categoricamente le ricostruzioni giornalistiche relative alla riunione odierna a Palazzo Chigi con i Vicepresidenti del Consiglio. In particolare, si precisa che il Presidentenon ha maiai Vicepresidentidi '', come alcuni media hanno erroneamente riportato". "L'incontro, come da nota diffusa dopo la conclusione, ha al contrario confermato la salda convergenza dei leader sui temi trattati", ribadisce la presidenza del Consiglio