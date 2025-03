Secoloditalia.it - Meloni chiude la tre giorni di “Agricoltura È”: “Grazie a tutti per averci ricordato i nostri prodotti straordinari” (video)

Poco prima della partenza per Parigi per il summit sull’Ucraina dei “volenterosi”, nonostante la fretta, la premier Giorgiaha concluso la tredi “È”, la kermesse organizzata dal Ministero dell’a Roma in piazza della Repubblica. Prima un tour per il villaggio, dove sono esposti ifiori all’occhiello dell’enogastronomia made in Italy, poi un breve saluto. La premier, ospite d’onore della rassegna, passeggia tra gli stand assaggiando arrosticini, stringendo mani e concedendosi al rito dei selfie. Una presenza molto attesa per suggellare la rassegna dedicata all’agroalimentare e all’eccellenza italiana, un appuntamento di assoluto rilievo che ha visto la partecipazione di ministri, rappresentanti politici e di categoria ai massimi livelli.