Meloni chiude Agricoltura È di Lollobrigida tra cibo e selfie | Non bevo sto facendo la Quaresima

Arrosticini, fave, marmellate e succo di melagrana. Nella serata di oggi 26 marzo la presidente del Consiglio Giorgiaha chiuso "È", la tre giorni voluta dal ministro dell'Francescodedicata all'agroalimentare italiano. Dopo oltre un'ora di ritardo la premier è arrivata a Piazza della Repubblica a Roma accolta molta gente. Prima di recarsi sul palco dove ha salutato il pubblico, la leader di FdI si è concessa un ghiotto giro in mezzo alle bancarelle del villaggio allestito per l'occasione insieme al suo ex-cognato, dove ha potuto assaggiare i prodotti locali e scherzare con gli espositori e i sostenitori. Non ha parlato di politico o rilasciato alcuna dichiarazione, se non una breve risposta a un cronista che gli ha chiesto come si proteggerà l'Italia dai dazi di Donald Trump: "Con la diplomazia", ha detto.