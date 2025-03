Ilfattoquotidiano.it - Meloni accetta l’invito di Calenda e va al congresso di Azione: assenti i leader dell’opposizione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È la prima volta che la presidente del Consiglio Giorgiapartecipa alla kermesse di un partito. A inizio legislatura si era presentata a casa della Cgil di Maurizio Landini, ma adesso hatodi Carlo. Cosìsabato mattina prenderà parte alla prima giornata deldia Roma. L’inizio del suo intervento è previsto per le 11.30 e durerà circa mezz’ora. Ma la premier non sarà l’unico ospite ditra i partiti di governo: ildi(che è già stato rieletto segretario con l’85,8% dei voti), chiamerà sul palco anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, il vicepremier Antonio Tajani e pure il ministro leghista Giancarlo Giorgetti. Non ci saranno invece idegli altri partiti di opposizione.Un’iniziativa che diverse fonti parlamentari leggono come il tentativo di accreditarein funzione “anti campo largo” e come interlocutore su molti temi cari al governo.