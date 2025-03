Teleclubitalia.it - Melito: tentano di rubare un’auto, 16enne arrestato. Caccia ai complici

Leggi su Teleclubitalia.it

Nel pomeriggio di ieri, martedì 25 marzo, i carabinieri della tenenza disono intervenuti in via delle Palme a seguito di una segnalazione al 112 per un furto in atto.diaiAlcuni ignoti stavano cercando diuna Lancia Y parcheggiata, ma l’arrivo tempestivo .L'articolodiaiTeleclubitalia.