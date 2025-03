Puntomagazine.it - Melito di Napoli: Carabinieri arrestano ladro di auto, ha 16 anni

Leggi su Puntomagazine.it

di: 16enne arrestato per tentato furto di, in corsa per catturare i complici fuggitiAncora minorenni nelle storie di cronaca.E’ pomeriggio, siamo adie idella locale tenenza intervengono a via delle palme per una segnalazione al 112 per un furto in atto. Ignoti stanno tentando di rubare una lancia Y in sosta. Iarrivano sul posto e bloccano il, si tratta di un 16enne del posto. Un complice, alla guida di un’altrafugge danneggiando l’deie la lancia Y. Altri due complici scappano a piedi.Il 16enne è stato arrestato per tentato furto e su disposizione della Procura per i minorenni diè stato trasferito nel centro di prima accoglienza dei colli Aminei.E’ caccia ai 3 complici che sono riusciti a fuggire.