Melita Toniolo svela: non rifarei il Grande Fratello e parla di un altro show mai condotto

, nota per il suo passato nel mondo della televisione, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sulle sue esperienze professionali e personali. La 38enne, che oggi conduce un programma su R101 e si dedica alla maternità di Daniel, nato nel 2017, ha rivelato al Corriere della Sera di non avere intenzione di ripetere esperienze come ile Diavolita. Dopo la conclusione della sua relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo,si trova attualmente single e non sembra avere fretta di innamorarsi di nuovo.Riflessioni sul passatoha vissuto momenti significativi durante la sua carriera, in particolare come concorrente del7, dove ha incontrato Alessandro Tersigni, con cui ha avuto una relazione tra il 2007 e il 2009. La sua immagine di Diavolita, inviata del programma cult Lucignolo, ha segnato un’epoca, ma oggiguarda a quelle esperienze con un certo distacco.