Velvetgossip.it - Melita Toniolo svela: “Non rifarei il Grande Fratello e la Diavolita”

Leggi su Velvetgossip.it

, nota per la sua partecipazione al7, ha recentemente rivelato in un’intervista al Corriere della Sera che non avrebbe mai più accettato di partecipare a reality come ilo il programma. La 38enne, madre di Daniel, nato nel 2017, ha intrapreso una nuova fase della sua vita professionale conducendo un programma su R101, dopo aver chiuso un capitolo importante della sua vita sentimentale.Dopo la separazione da Andrea Viganò, meglio conosciuto come Pistillo, con cui ha condiviso una relazione dal 2015 fino al 2021,si dedica alla sua carriera e alla crescita del figlio. La sua scelta di rimanere single sembra essere una decisione consapevole, orientata a rifocalizzare le sue energie su sé stessa e sulla sua professione.Riflessioni sul passato e nuove aspirazioninon ha mai rinnegato il suo passato televisivo, ma oggi guarda a quell’esperienza con occhi diversi.