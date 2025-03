Velvetgossip.it - Melita Toniolo svela il programma tv che avrebbe voluto condurre, ma non le è stato assegnato

Leggi su Velvetgossip.it

, nota per la sua partecipazione al reality show Grande Fratello 7, ha recentemente condiviso le sue riflessioni riguardo alla sua carriera televisiva. Intervistata dal Corriere della Sera, la 38enne ha rivelato di non avere intenzione di ripetere esperienze passate come quella nel Grande Fratello e nelDiavolita, sottolineando come la sua vita sia cambiata profondamente. Oggi,è alla guida delGood Times su R101 e si dedica con passione alla maternità di suo figlio Daniel, nato nel 2017.Dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo,si trova attualmente single. I due hanno condiviso una storia d’amore dal 2015 al 2021, culminata nella nascita di Daniel. Laha manifedi non essere interessata a nuove relazioni, preferendo concentrarsi sulla sua carriera e sulla crescita del figlio.