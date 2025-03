Velvetgossip.it - Melita Toniolo svela di non voler ripetere l’esperienza del GF e rivela quale programma avrebbe voluto condurre

, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello 7, hato in una recente intervista al Corriere della Sera che non rifarebbedel reality show né quella di Diavolita, il personaggio che l’ha resa celebre. Oggi, a 38 anni,ha intrapreso una nuova carriera come conduttrice di unsu R101 e si dedica alla maternità, essendo madre di Daniel, nato nel 2017. Dopo la fine della relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo, lasi trova attualmente single, avendo condiviso la sua vita con lui dal 2015 al 2021.Un passato da protagonistaha vissuto momenti indimenticabili nella sua carriera. Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello, ha conosciuto Alessandro Tersigni, con cui ha avuto una relazione dal 2007 al 2009.