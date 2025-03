Velvetgossip.it - “Melita Toniolo svela di aver rifiutato il Grande Fratello e un altro show”

, figura nota nel panorama televisivo italiano, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui riflette sulla sua carriera e sulle scelte professionali. La 38enne, che ha guadagnato notorietà grazie al suo ruolo nel7 e come inviata del programma Lucignolo, ha affermato: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”. Oggi, lasi dedica alla conduzione di un programma su R101 e alla crescita del suo bambino, Daniel, nato nel 2017.Una nuova vita dopo Andrea Viganòè attualmente single dopo la conclusione della sua relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo. La coppia, che ha condiviso momenti significativi dal 2015 fino al 2021, ha dato vita a Daniel, il loro unico figlio. Laha dichiarato di none attualmente l’intenzione di intraprendere una nuova relazione, preferendo concentrarsi sulla sua carriera e sul suo ruolo di madre.