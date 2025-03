Velvetgossip.it - “Melita Toniolo parla di un programma tv mai realizzato e del GF”

Leggi su Velvetgossip.it

, nota per il suo passato nel mondo della televisione, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha condiviso le sue riflessioni sul suo percorso professionale e personale. Oggi, a 38 anni, la conduttrice ha trovato un nuovo equilibrio nella sua vita, gestendo ilradiofonico su R101 e dedicandosi alla maternità di Daniel, nato nel 2017. La sua vita sentimentale ha preso una piega diversa dopo la separazione da Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo, con il quale ha condiviso una relazione dal 2015 al 2021.ha affermato senza esitazione: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”. Queste parole riflettono una consapevolezza matura riguardo alle esperienze passate, che l’hanno segnata profondamente. La sua carriera è iniziata nel 2007, quando ha partecipato al Grande Fratello 7, dove ha incontrato Alessandro Tersigni, con cui ha avuto una relazione fino al 2009.