Melita Toniolo parla del Grande Fratello e di un altro show mai condotto

, ex concorrente del7, ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera che non rifarebbe più l’esperienza del reality e del programma Diavolita. A 38 anni, la conduttrice ha intrapreso una nuova fase della sua vita, conducendo un programma su R101 e dedicandosi alla crescita del figlio Daniel, nato nel 2017. Attualmente, è single dopo la fine della relazione con Andrea Viganò, noto come Pistillo, con cui ha condiviso un legame dal 2015 al 2021.Un passato da protagonistaNel corso della sua carriera,ha saputo conquistare il pubblico, diventando un volto noto della televisione italiana. La sua partecipazione al7, dove ha incontrato Alessandro Tersigni, ha segnato un momento importante della sua vita. La relazione tra i due è durata dal 2007 al 2009.