Melita Toniolo | Non rifarei il Grande Fratello ma sognavo un altro show

, nota per la sua partecipazione al7 e per il suo ruolo di Diavolita nel programma Lucignolo, ha rivelato in una recente intervista al Corriere della Sera di non avere intenzione di ripetere esperienze passate come quelle. A 38 anni, la conduttrice ha intrapreso una nuova strada professionale, conducendo il programma Good Times su R101 e dedicandosi alla maternità con il suo bambino Daniel, nato nel 2017.Dopo la fine della relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo,si trova attualmente da sola. La coppia ha condiviso un legame dal 2015 fino al 2021, dal quale è nato il loro figlio. L’ex concorrente del reality ha affermato di non essere in cerca di un nuovo amore, preferendo concentrarsi sulla sua carriera e sulla crescita del suo bambino.