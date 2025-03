Velvetgossip.it - Melita Toniolo: “Non rifarei il Grande Fratello e la Diavolita” e svela quale show avrebbe voluto condurre

, nota alpubblico per la sua partecipazione al7, ha recentemente rivelato in un’intervista al Corriere della Sera che non rifarebbe l’esperienza del realitye del ruolo di. La 38enne, attualmente conduttrice di un programma su R101, ha anche il compito di essere madre di Daniel, nato nel 2017. Dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo,ha deciso di rimanere single e dedicarsi alla sua carriera e alla crescita del figlio.La carriera diha saputo reinventarsi nel panorama televisivo italiano. Oltre ail programma Good Times su R101, la sua storia professionale è segnata da esperienze significative. È diventata un volto noto grazie alla sua partecipazione nel reality, dove ha incontrato Alessandro Tersigni, con cui ha avuto una relazione dal 2007 al 2009.