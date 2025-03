Velvetgossip.it - Melita Toniolo: “Non rifarei il Grande Fratello e la Diavolita” e svela lo show che desiderava condurre

, nota alpubblico per la sua partecipazione al7, ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera che non tornerebbe a partecipare a realitycome ilo a programmi come. Oggi, la 38enne si è reinventata come conduttrice di un programma su R101 e si dedica con passione alla maternità del suo bambino, Daniel, nato nel 2017. Laha recentemente concluso una relazione con Andrea Viganò, meglio conosciuto come Pistillo, con cui ha condiviso un legame dal 2015 fino al 2021.Un passato da protagonistaha vissuto momenti indimenticabili durante la sua carriera nel mondo della televisione. La sua notorietà è cresciuta grazie alla partecipazione al7, dove ha incontrato Alessandro Tersigni, con cui ha avuto una relazione dal 2007 al 2009.