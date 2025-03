Velvetgossip.it - Melita Toniolo: “Non rifarei il Grande Fratello e la Diavolita” e rivela il programma che desiderava condurre

, nota alpubblico per la sua partecipazione al7, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha condiviso le sue riflessioni sul passato e sul suo attuale percorso professionale. La 38enne, madre di Daniel, nato nel 2017, ha dichiarato di non avere intenzione di ripetere esperienze come quella del reality show o del format.La vita attuale diAttualmente,conduce unsu R101 e si dedica alla cura del figlio. Dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo, con cui ha condiviso un legame dal 2015 al 2021,ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua vita da madre. La sua scelta di rimanere single riflette un desiderio di stabilità e di crescita personale, lontano dalle complicazioni delle relazioni amorose.