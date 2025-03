Velvetgossip.it - Melita Toniolo: la rivelazione su uno show tv mai condotto e il GF

, ex volto noto del Grande Fratello, ha recentemente rivelato in un’intervista al Corriere della Sera, che non ripeterebbe l’esperienza del reality né il ruolo di Diavolita. Oggi, a 38 anni, laha intrapreso una nuova fase della sua vita professionale e personale. Attualmente conduce un programma su R101 e si dedica alla crescita del figlio Daniel, nato nel 2017. La sua vita sentimentale ha subito una trasformazione significativa, essendo diventata single dopo la fine della relazione con Andrea Viganò, noto come Pistillo, con il quale ha condiviso un legame dal 2015 al 2021.I ricordi del passatoL’ex concorrente del Grande Fratello 7 ha condiviso i suoi pensieri riguardo al passato, affermando: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”.ha vissuto momenti indimenticabili nella sua carriera, ma oggi guarda a quegli episodi con una certa nostalgia.