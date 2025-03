Velvetgossip.it - Melita Toniolo: la rivelazione su un programma tv mai condotto e il GF

, nota per il suo passato nel mondo della televisione italiana, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui riflette sulla sua carriera e sulla sua vita personale. La 38enne, che si è reinventata come conduttrice delGood Times su R101, è anche madre di Daniel, nato nel 2017. Attualmente,si trova in una fase di vita serena, dopo aver chiuso una relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo, con il quale ha condiviso un legame dal 2015 al 2021.Il passato televisivo diha guadagnato notorietà come partecipante del Grande Fratello 7, dove ha incontrato Alessandro Tersigni, con cui ha avuto una relazione dal 2007 al 2009. La sua immagine di “Diavolita“, inviata delcult Lucignolo, ha segnato un’epoca, catturando l’attenzione del pubblico per il suo stile provocante e irriverente.