Melita Toniolo | il suo sogno di condurre un programma tv mai realizzato

, nota per le sue esperienze nel mondo dello spettacolo, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha rivelato le sue attuali prospettive professionali e personali. La 38enne, che ha guadagnato notorietà grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 7 e alcult Diavolita, ha affermato senza esitazioni: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”. Oggi,ha intrapreso una nuova strada, conducendo unsu R101 e dedicandosi alla maternità di Daniel, suo figlio nato nel 2017.La vita personale diè attualmente single dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, conosciuto con il nome d’arte Pistillo. La coppia ha condiviso un legame che si è protratto dal 2015 fino al 2021, e da questa unione è nato Daniel.