Melita Toniolo | il sogno di condurre uno show tv mai realizzato

, figura nota nel panorama televisivo italiano, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha condiviso le sue riflessioni sul passato e sulla sua carriera attuale. La 38enne, che ha fatto parte del cast del Grande Fratello 7, ha affermato senza mezzi termini: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”. Oggi,si dedica a un programma su R101 e si occupa del figlio Daniel, nato nel 2017. Dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, noto come Pistillo, la conduttrice ha scelto di rimanere single, riflettendo sulla sua vita e sulle sue esperienze.La carriera diha iniziato la sua carriera televisiva come una delle protagoniste del Grande Fratello 7, dove ha incontrato Alessandro Tersigni, con cui ha avuto una relazione dal 2007 al 2009.