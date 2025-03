Velvetgossip.it - Melita Toniolo: il sogno di condurre uno show tv mai realizzato e il GF rivisitato

, nota per la sua partecipazione al realityGrande Fratello 7, ha recentemente rivelato in un’intervista al Corriere della Sera che non tornerebbe a partecipare a programmi come il GF o Diavolita. La 38enne, oggi conduttrice di un programma su R101 e madre di Daniel, nato nel 2017, ha riflettuto sul suo passato televisivo e sulle opportunità non sfruttate. Attualmente,è single dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, noto come Pistillo, con cui ha condiviso una storia d’amore dal 2015 al 2021.Un passato ricco di esperienzeha vissuto momenti indimenticabili durante la sua carriera. La sua notorietà è esplosa grazie al Grande Fratello, dove ha incontrato Alessandro Tersigni, con cui ha avuto una relazione dal 2007 al 2009. La sua immagine di Diavolita, l’inviata provocante del programma Lucignolo di Italia 1, ha catturato l’attenzione del pubblico, ma ora laguarda a quei tempi con una certa nostalgia.