Velvetgossip.it - Melita Toniolo: il sogno di condurre uno show tv mai realizzato

, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello 7, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e sulla sua vita personale. A 38 anni, la conduttrice ha intrapreso un nuovo percorso professionale, conducendo un programma su R101 e dedicandosi alla maternità con il suo bambino Daniel, nato nel 2017. Attualmente,è single dopo la fine della relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo, con cui ha condiviso la vita dal 2015 fino al 2021.Riflessioni sul passatoNel corso dell’intervista,ha espresso chiaramente che non rifarebbe esperienze passate come quella al Grande Fratello o come Diavolita, il suo ruolo iconico nel programma Lucignolo di Italia 1. Ha dichiarato: “Mi fa effetto che la gente si ricordi di quella mia esperienza quando avevo più o meno 20 anni e anche di Diavolita, cose che adesso però non rifarei.