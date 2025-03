Velvetgossip.it - “Melita Toniolo: il sogno di condurre un programma tv sfumato, ecco quale”

Leggi su Velvetgossip.it

, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello 7, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui riflette sulla sua carriera e sui suoi progetti futuri. Oggi, a 38 anni, laha deciso di abbandonare i reality show, affermando: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”. La sua vita è cambiata radicalmente dal 2017, anno in cui è diventata madre di Daniel, e ora si dedica alla conduzione di unsu R101.La sua vita personale ha subito un notevole cambiamento dopo la fine della relazione con Andrea Viganò, noto come Pistillo, con cui ha condiviso momenti significativi dal 2015 al 2021., attualmente single, ha dichiarato di non avere intenzione di intraprendere una nuova relazione sentimentale, ponendo l’accento sul suo ruolo di madre e sulla sua carriera professionale.