Velvetgossip.it - Melita Toniolo: il sogno di condurre un programma tv mai realizzato e il GF rivisitato

Leggi su Velvetgossip.it

, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello 7 e per il suo ruolo di Diavolita nelLucignolo, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui riflette sulla sua carriera e sulle scelte professionali. Attualmente, la 38enne conduce unsu R101 e si dedica alla maternità di Daniel, nato nel 2017. Dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, conosciuto con il nome d’arte di Pistillo,si trova in una fase di vita in cui non è interessata a nuove storie d’amore.La carriera diha vissuto una carriera caratterizzata da momenti di grande successo e di forte esposizione mediatica. La sua esperienza al Grande Fratello 7, dove ha incontrato Alessandro Tersigni, ha segnato un punto di svolta nella sua vita.