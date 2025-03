Velvetgossip.it - Melita Toniolo: ecco quale programma televisivo avrebbe voluto condurre

Leggi su Velvetgossip.it

, figura nota nel panoramaitaliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti al Corriere della Sera, rivelando i suoi pensieri sul passato e sul futuro. La 38enne, che ha guadagnato notorietà grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 7 e al ruolo di “Diavolita” nelLucignolo, ha affermato: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”. Attualmente,si è reinventata come conduttrice delsu R101 e si dedica alla maternità di Daniel, il suo bambino nato nel 2017. Dopo la conclusione della sua relazione con Andrea Viganò, noto come Pistillo, laha scelto di rimanere single, riflettendo su un periodo di vita che l’ha vista impegnata in una relazione dal 2015 al 2021.L’esperienza al Grande Fratello e il ruolo di “Diavolita” hanno segnato profondamente la sua carriera.