Melita Toniolo confessa: quale show tv avrebbe voluto condurre

, celebre volto dello spettacolo italiano, ha recentemente rivelato al Corriere della Sera di non avere intenzione di ripetere esperienze passate come quelle vissute nel Grande Fratello e nel programma Diavolita. Oggi, a 38 anni, la conduttrice si è reinventata nel panorama televisivo, conducendo un programma su R101 e dedicandosi alla maternità di Daniel, nato nel 2017. Dopo la conclusione della sua relazione con Andrea Viganò, noto come Pistillo, avvenuta nel 2021,ha scelto di rimanere single, concentrandosi sulla sua carriera e sul suo ruolo di madre.Un passato da protagonistaNella sua carriera,ha avuto un ruolo di spicco nel Grande Fratello 7, dove ha conosciuto Alessandro Tersigni, con cui ha condiviso una relazione dal 2007 al 2009. La sua immagine di Diavolita, inviata del programma cult di Italia 1 Lucignolo, ha segnato un’epoca, rendendola un simbolo di sensualità e irriverenza.