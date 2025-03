Velvetgossip.it - Melita Toniolo confessa: quale programma avrebbe voluto condurre in tv

, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello 7, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui riflette sul suo percorso professionale e personale. A 38 anni, la conduttrice ha deciso di reinventarsi, conducendo unsu R101 e dedicandosi alla maternità del suo bambino, Daniel, nato nel 2017. La, dopo la chiusura della sua relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo, avvenuta nel 2021, si trova attualmente single e non sembra avere intenzione di intraprendere una nuova storia d’amore.Riflessioni sul passatonon nasconde il suo passato nel mondo dello spettacolo, ma durante l’intervista ha affermato: “Adesso non rifarei il GF e la Diavolita”. La sua carriera è iniziata con ruoli che l’hanno resa un’icona del piccolo schermo, come nel caso di Diavolita, un personaggio che ha conquistato il pubblico durante ilcult di Italia 1, Lucignolo.