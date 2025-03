Velvetgossip.it - “Melita Toniolo confessa: non rifarei il Grande Fratello e svela un’altra ambizione”

Leggi su Velvetgossip.it

, nota al pubblico per la sua partecipazione al7, ha recentemente rivelato in un’intervista al Corriere della Sera di non avere intenzione di ripetere le esperienze vissute in passato, come quelle legate al reality e al programma Diavolita. La 38enne, che ha trovato una nuova dimensione professionale conducendo un programma su R101, si dedica anche alla maternità, essendo madre di Daniel, nato nel 2017. Attualmente,è single dopo la conclusione della sua relazione con Andrea Viganò, noto come Pistillo, con cui ha condiviso la vita dal 2015 al 2021.La carriera diha costruito la sua carriera nel mondo dello spettacolo, diventando un volto noto della televisione italiana. La sua partecipazione al7 le ha garantito una certa notorietà, ma è stata la sua presenza come Diavolita, inviata del programma Lucignolo su Italia 1, a farla entrare nel cuore del pubblico.