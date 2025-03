Velvetgossip.it - Melita Toniolo confessa: non rifarei il Grande Fratello e svela un sogno di conduzione mai realizzato

, nota al pubblico per la sua partecipazione al7, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sul suo percorso professionale e personale, rivelando di non avere intenzione di ripetere esperienze passate come quelle legate al reality show o al ruolo di Diavolita. L’intervista è stata pubblicata il 15 marzo 2025 sul Corriere della Sera, dove la 38enne ha parlato della sua vita attuale, della maternità e dei sogni di carriera.Una nuova vita e un nuovo ruoloha intrapreso un percorso di reinvenzione professionale. Attualmente conduce un programma su R101 e si dedica con passione al suo ruolo di madre di Daniel, nato nel 2017. La sua vita sentimentale ha subito una trasformazione, dato che è attualmente single dopo la fine della relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo, con cui ha condiviso un legame dal 2015 al 2021.