Velvetgossip.it - “Melita Toniolo confessa: non rifarei il Grande Fratello e svela un altro show mai condotto”

Leggi su Velvetgossip.it

, nota al pubblico per la sua partecipazione al7, ha recentemente rivelato in un’intervista al Corriere della Sera che non ripeterebbe l’esperienza di realitycome ile Diavolita. A 38 anni, la conduttrice ha intrapreso una nuova direzione professionale, guidando un programma su R101 e dedicandosi alla maternità con il suo bambino, Daniel, nato nel 2017. Dopo la fine della relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo,si è dichiarata single e non ha intenzione di cercare un nuovo amore.Riflessioni sul passatoha avuto un percorso televisivo significativo, ma ha chiarito di non voler tornare indietro. La sua carriera è stata caratterizzata da momenti disuccesso, come la sua partecipazione a Lucignolo, dove ha interpretato il ruolo di Diavolita, un personaggio che ha lasciato il segno nel panorama televisivo italiano.