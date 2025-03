Velvetgossip.it - Melita Toniolo confessa: ‘Non rifarei il Grande Fratello e la Diavolita’

Leggi su Velvetgossip.it

, nota alpubblico per la sua partecipazione a reality show e programmi televisivi, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera e sulla sua vita personale. La 38enne, che ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo con il7, ha dichiarato di non avere intenzione di ripetere esperienze come quella del reality o di Diavolita, il suo celebre ruolo da inviata nel programma Lucignolo di Italia 1.La nuova vita diOggi,è una madre dedicata a Daniel, suo figlio nato nel 2017, e conduce un programma su R101. Dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo, avvenuta nel 2021, laha scelto di concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua famiglia.