Melita Toniolo confessa | non rifarebbe il Grande Fratello e svela un sogno di conduzione mai realizzato

, celebre volto televisivo, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui riflette sulla sua carriera e sulle esperienze passate. La 38enne, nota per la sua partecipazione al7 e per il ruolo di Diavolita nel programma Lucignolo, ha dichiarato di non avere intenzione di ripetere quelle esperienze. Attualmente,è impegnata nelladi un programma su R101 e si dedica alla maternità di Daniel, il figlio nato nel 2017.La vita personale diDopo la fine della relazione con Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo,si trova in una fase di vita da single. La coppia ha condiviso sei anni insieme, dal 2015 al 2021, periodo durante il quale è nato il loro bambino.ha affermato di non essere interessata a nuove storie d’amore e di voler concentrarsi sulla sua carriera e sulla crescita del figlio.