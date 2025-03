Velvetgossip.it - Melita Toniolo confessa: non rifarebbe il Grande Fratello e svela un altro show tv desiderato

Leggi su Velvetgossip.it

, figura nota nel panorama televisivo italiano, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui riflette sulle sue esperienze passate e sul suo attuale percorso professionale. La 38enne, che ha guadagnato notorietà come concorrente del7, ha dichiarato di non avere intenzione di ripetere le esperienze di reality come il GF e il programma Diavolita, che l’hanno vista protagonista in gioventù.Nel 2025,si è reinventata come conduttrice di un programma su R101, mentre si dedica anche alla maternità di Daniel, nato nel 2017. Dopo la fine della sua relazione con Andrea Viganò, noto come Pistillo, avvenuta nel 2021, laha scelto di rimanere single, affermando di non avere attualmente voglia di innamorarsi.Riflessioni sul passato e nuove opportunitàha condiviso con il pubblico le sue impressioni riguardo alla sua carriera, sottolineando che, sebbene non rinneghi le sue esperienze passate, ora guarda avanti.