Velvetgossip.it - Melita Toniolo confessa: non rifarebbe il Grande Fratello e svela un altro show mai condotto

Leggi su Velvetgossip.it

, nota al pubblico per la sua partecipazione al7, ha recentemente rivelato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera che non ripeterebbe l’esperienza di realitycome il GF e Diavolita. Oggi, a 38 anni, la conduttrice è impegnata a gestire la sua carriera radiofonica su R101 e a crescere il suo bambino, Daniel, nato nel 2017. La sua vita sentimentale ha subito un cambiamento significativo dopo la separazione da Andrea Viganò, conosciuto come Pistillo, con cui ha avuto il figlio. La coppia ha condiviso un legame dal 2015 fino al 2021.Un passato da protagonistaha saputo conquistare il pubblico italiano con la sua partecipazione a programmi disuccesso. La sua esperienza nel7 le ha permesso di farsi conoscere, ma è stata la sua interpretazione di Diavolita, l’inviata di Lucignolo, a farla diventare un vero e proprio simbolo di sensualità e irriverenza.